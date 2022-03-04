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7 часов назад

В посольстве РФ в Эстонии разбили окно и повредили витраж

ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Злоумышленник повредил исторический витраж в здании посольства России в Таллине и разбил окно. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства в Facebook.

В посольстве РФ в Эстонии разбили окно
Фото: rusembest Вконтактеrusembest Вконтакте

«Вечером 3 марта злоумышленником был совершен очередной акт вандализма в отношении здания Посольства России в Эстонии, в результате которого было разбито стекло и поврежден исторический витраж. Был причинен материальный ущерб», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что предпосылкой случившегося является искусственно нагнетаемая атмосфера агрессии вокруг российской дипмиссии при снисходительном отношении официальных властей.

Ранее сообщалось, что в Польше начали процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве, в том числе здания школы при посольстве РФ министерства иностранных дел.

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