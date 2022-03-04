В Германии призвали закрыть «все лазейки» по обходу Россией санкций

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз должен заставить санкции в отношении России действовать «по максимуму», чтобы не появилось лазеек по их обходу, а не обсуждать принятие нового пакета мер. Об этом сообщает ТАСС.
«Санкции, которые мы ввели, оказывают широкое воздействие. Первый эффект мы видим уже сейчас, прежде всего в экономической сфере. Сейчас важно, чтобы воздействие оказали все санкции, а это означает, что нам нужно закрыть лазейки, которые возможны», — приводятся в материале слова Бербок.
Также она отметила, что обсуждать новые ограничения, которые на Западе не смогут сохранять до конца, контрпродуктивно. Кроме того Бербок назвала ситуацию на Украине критической, назвав поставки вооружений в страну правильным решением. При этом она призвала публично не обсуждать дальнейшие поставки оружия на Украину.
Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. США, ЕС и ряд других стран отреагировали на события жесткими санкциями в отношении финансовой сферы и представителей политических кругов РФ. Россия в ответ также принимает ограничительные меры против Запада.