Литва призвала ЕС ужесточить санкции против России

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европейский союз (ЕС) расширить и ужесточить санкции против России. Об этом он заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, передает ТАСС.

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Глава государства отметил, что Евросоюз уже принял необходимые решения по санкциям в отношении России, однако этого недостаточно.

Кроме того, Науседа призвал ЕС ускорить прием Украины в состав сообщества. «Украина должна получить статус кандидата на прием в ЕС», — заявил он. Президент призвал продолжать оказывать Киеву политическую, экономическую и военную помощь.

Ранее власти Литвы заявили, что попросят Международный уголовный суд (МУС) начать расследование в отношении России и Белоруссии в связи со спецоперацией в Донбассе.