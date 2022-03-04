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8 часов назад

Консульство России в Нидерландах попытались поджечь

Елена Прошина

На территорию консульства России в Нидерландах забросили рюкзак с зажигательной смесью внутри него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-аташе посольства РФ Ирину Гридину.

Консульство России в Нидерландах попытались поджечь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, инцидент произошел вечером 3 марта.

«На территорию консульского отдела посольства России в Нидерландах был заброшен подозрительный предмет. Впоследствии выяснилось, что это был рюкзак с зажигательной смесью внутри — коктейлем Молотова, который, к счастью, не сработал», — отметила Гридина.

Она добавила, что вскоре на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и саперы. Здание оцепила полиция. В настоящее время правоохранители ведут следствие по делу, рюкзак с зажигательной смесью отправлен на экспертизу.

Ранее в посольстве России в Нидерландах сообщали, что проживающие в республике граждане РФ на фоне событий на Украине стали получать угрозы и призывы покинуть страну.

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