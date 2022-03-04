Турция отказалась закрывать небо для России

Он подчеркнул, что открытое воздушное пространство Турции важно не только для нее самой, но и других стран, которые ввели санкции против РФ и ее граждан. Также, по словам министра, Анкара сотрудничает с Москвой и Киевом по вопросам эвакуации турок из Украины в Россию.