Турция отказалась закрывать небо для России

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не станет закрывать воздушное пространство для самолетов России. Его слова приводит «Интерфакс».
«Открытость воздушного пространства Турции важна со стратегической и гуманитарной точек зрения», — сказал Чавушоглу.
Он подчеркнул, что открытое воздушное пространство Турции важно не только для нее самой, но и других стран, которые ввели санкции против РФ и ее граждан. Также, по словам министра, Анкара сотрудничает с Москвой и Киевом по вопросам эвакуации турок из Украины в Россию.