Пока вы не уснули: условие для отмены санкций и резкое укрепление рубля

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В США назвали условия для отмены санкций против России

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что западные санкции в отношении Москвы будут отменены, если Россия завершит спецоперацию на Украине. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Нуланд, санкции закончатся, если Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», а также ее «право на существование».

Она отметила, что в настоящий момент российское руководство фактически «отрицает само право Украины на существование».

Рубль резко укрепился

Сегодня, 4 марта, российская валюта смогла укрепиться к доллару после падения, которое наблюдалось в начале торгов. Это следует из данных Мосбиржи.

По состоянию на 10:38 курс доллара опустился на 3,01 рубля, до 103 рублей. Курс евро, напротив, поднялся, на 7,40 рубля, до 125 рублей.

До этого российская валюта падала в начале торгов пятницы, евро уже успел обновить исторический максимум в ходе низколиквидных торгов по этой валюте. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.19 мск повышался на 3,99 рубля — до 110 рублей, курс евро — на 7,4 рубля, до 125 рублей.

Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России

Американская компания Microsoft приняла решение о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России в связи с началом военной спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — отметили в Microsoft.

Ранее в России приостановили свою деятельность и продажи компании Panasonic, Siemens, IKEA, H&M, COS, Asos и другие.

Госдума ввела уголовную ответственность за фейки о действиях ВС РФ

Госдума на заседании в пятницу единогласно приняла сразу во втором и в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации в отношении Вооруженных сил (ВС) РФ.

В Уголовном кодексе (УК) РФ появится статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. При этом, если при совершении преступления используется служебное положение или действия совершаются из корыстного побуждения, то предусматривается наказание от пяти до 10 лет лишения свободы или штраф до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

В Минобороны РФ сообщили о потере Зеленским контроля над наемниками

Президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль над диверсионными группами с иностранными наемниками. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Все это (заявления Зеленского о якобы угрозе Запорожской АЭС - прим. ТАСС) свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников", - сказал он.

Граждане Сербии вышли на улицы с портретами Путина

В Сербии запустили акцию по поддержке президента РФ Владимира Путина и специальной операции России на Украине. Об акции написали ведущие телеграм-каналы.

«Сербия поддерживает Россию и президента! Сегодня в стране прошла акция поддержки спецоперации России на Украине», – пишут соцсети.

В рамках акции граждане Сербии по всей стране вышли на улицы с портретами Владимира Путина. Один из активистов даже прокатился на колесе обозрения, выставив портрет Путина за кабинку аттракциона. Все это люди фотографировали и выкладывали в соцсети.

В Минобороны рассказали о попытке провокации рядом с Запорожской АЭС

Украинская диверсионная группа попыталась совершить провокацию на территории, примыкающей к Запорожской АЭС. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в ночь на 4 марта диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии.

«Для провоцирования ответного огня по зданию, из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия», — уточнил он.

Президент УЕФА приютил у себя дома украинского футболиста

EPA

По словам президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, он предоставил дом украинскому футболисту после начала спецоперации России на Украине. Об этом пишет «Чемпионат».

«Я провел 48 часов, общаясь с игроками и тренерами, чтобы помочь им покинуть Украину. Мы контактировали 24 часа в сутки. Я обращался в правительства за помощью, но они не всегда могут гарантировать безопасность», - рассказал Чеферин.

Он также отметил, что один из игроков смог покинуть Украину.

«Я поселил его у себя дома», - заявил глава УЕФА.

Проукраинские активисты разгромили магазины русских в Германии

Проукраинские активисты совершили нападение на магазины, принадлежащие российским немцам. Об этом со ссылкой на главу молодежной организации «Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V.» Вальтера Гаукса пишет РИА Новости.

«Это должно прекратиться! Магазины немцев из России атакованы! Граждане государств бывшего СССР, проживающие в Германии, не должны подвергаться дискриминации или нападениям! Мы обращаемся к прессе с просьбой сообщать о таких случаях!» - заявил он в соцсетях.

Глава молодежной организации «Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. опубликовал фото и видео разрушенной торговой точки в городе Оберхаузен.

Покинувший Россию Виторган оставил странное послание

Актер Эммануил Виторган оставил странное послание после того, как исчез Латвии. В его Instagram появилось пятисекундное видео, на котором он показывает люстру и потолок.

Напомним, что в конце Февраля Виторган вместе с супругой Ириной Млодик, а также двумя дочками покинул Россию и прилетел в Юрмалу, однако оказался в затруднительной ситуации — там ему потребовались оставшиеся в Москве документы, забрать которые никак не получалось.