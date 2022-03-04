Саудиты предложили посредничество между Россией и Украиной

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд заявил о готовности королевства выступить посредником между Россией и Украиной. Об этом сообщает Middle East Monitor.
Принц подчеркнул, что Королевство поддерживает политическое решение российско-украинского кризиса и призвал к безопасности и стабильности.
Также Бен Сальман подтвердил стремление Саудовской Аравии поддерживать стабильность нефтяных рынков и подчеркнул роль ОПЕК+ в этой работе.
Ранее сообщалось, что Бен Сальман поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он обсудил западные санкции в отношении российских компаний и сделки ОПЕК+.
По данным Кремля, в ходе разговора было констатировано, что государства – участницы ОПЕК+ «последовательно выполняют взятые на себя обязательства и способствуют обеспечению стабильности на мировом рынке нефти».