Саудиты предложили посредничество между Россией и Украиной

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд заявил о готовности королевства выступить посредником между Россией и Украиной. Об этом сообщает Middle East Monitor.

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Принц подчеркнул, что Королевство поддерживает политическое решение российско-украинского кризиса и призвал к безопасности и стабильности.

Также Бен Сальман подтвердил стремление Саудовской Аравии поддерживать стабильность нефтяных рынков и подчеркнул роль ОПЕК+ в этой работе.

Ранее сообщалось, что Бен Сальман поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он обсудил западные санкции в отношении российских компаний и сделки ОПЕК+.

По данным Кремля, в ходе разговора было констатировано, что государства – участницы ОПЕК+ «последовательно выполняют взятые на себя обязательства и способствуют обеспечению стабильности на мировом рынке нефти».