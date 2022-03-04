Шольц призвал Путина немедленно остановить спецоперацию на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.
«Во время разговора, который длился около часа, они обменялись разными точками зрения на происходящее на Украине. Канцлер выразил крайнюю обеспокоенность. Он призвал российское руководство немедленно остановить все боевые действия и обеспечить доступ гуманитарной помощи в районы боев», — сообщил Хебештрайт.
В свою очередь Путин, по его словам, информировал Шольца о планах провести третий раунд российско-украинских переговоров в конце недели. По итогам разговора президент России и канцлер Германии договорились в ближайшее время снова обсудить по телефону ситуацию на Украине.
Ранее Путин провел переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры стран обсудили вопрос гибридной войны, которую Запад развернул против Белоруссии.