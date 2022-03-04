Шольц призвал Путина немедленно остановить спецоперацию на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией на Украине . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта .

«Во время разговора, который длился около часа, они обменялись разными точками зрения на происходящее на Украине. Канцлер выразил крайнюю обеспокоенность. Он призвал российское руководство немедленно остановить все боевые действия и обеспечить доступ гуманитарной помощи в районы боев», — сообщил Хебештрайт.

В свою очередь Путин, по его словам, информировал Шольца о планах провести третий раунд российско-украинских переговоров в конце недели. По итогам разговора президент России и канцлер Германии договорились в ближайшее время снова обсудить по телефону ситуацию на Украине.