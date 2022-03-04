Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против РФ

Швейцария принимает дополнительные санкции против России вслед за Евросоюзом, передает ТАСС со ссылкой на заявление швейцарского правительства.

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Правительство Швейцарии «одобрило полный пересмотр постановления, которое ввело меры, касающиеся Украины». Эти меры включают «пакеты санкций, принятых Европейским союзом против России» 23 и 25 февраля, они вступают в действие 4 марта.

25 февраля сообщалось, что власти Швейцарии приказали финансовым посредникам заморозить средства россиян и юридических лиц, попавших в черный список санкций Европейского союза из-за ситуации на Украине. В ведомстве не уточнили, сколько денег попавших под санкции ЕС россиян будет заморожено.

По данным Швейцарского национального банка, в 2020 году граждане России держали в Швейцарии почти 10,4 миллиарда швейцарских франков (11,21 миллиарда долларов).