Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против РФ

Швейцария принимает дополнительные санкции против России вслед за Евросоюзом, передает ТАСС со ссылкой на заявление швейцарского правительства.
Правительство Швейцарии «одобрило полный пересмотр постановления, которое ввело меры, касающиеся Украины». Эти меры включают «пакеты санкций, принятых Европейским союзом против России» 23 и 25 февраля, они вступают в действие 4 марта.
25 февраля сообщалось, что власти Швейцарии приказали финансовым посредникам заморозить средства россиян и юридических лиц, попавших в черный список санкций Европейского союза из-за ситуации на Украине. В ведомстве не уточнили, сколько денег попавших под санкции ЕС россиян будет заморожено.
По данным Швейцарского национального банка, в 2020 году граждане России держали в Швейцарии почти 10,4 миллиарда швейцарских франков (11,21 миллиарда долларов).
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении "военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины" в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. США, Евросоюз и ряд других стран отреагировали на спецоперацию жесткими санкциями в отношении российской финансовой сферы и представителей политических кругов.