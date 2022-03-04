МИД Швеции вызвал дипломата РФ из-за инцидента с истребителями

МИД Швеции вызвал российского представителя посольства РФ после инцидента с якобы нарушившими шведское воздушное пространство российскими истребителями, передает ТАСС.
«В связи с нарушением Россией воздушного пространства Швеции вчера в МИД был вызван представитель России. На встрече МИД резко высказался против действий России», - сообщила глава МИД Швеции Анна Линде в твиттере.
Вооруженные силы Швеции ранее заявили, что 2 марта четыре российских истребителя Су-27 и два Су-24 нарушили воздушное пространство страны над морем к востоку от острова Готланд. В ведомстве уточнили, что инцидент задокументирован в фотографии.
Министр обороны Швеции Петер Культквист в комментарии СМИ назвал инцидент серьезным и неприемлемым и пообещал дать ответ России по дипломатическим каналам.
Минобороны России, в свою очередь, неоднократно утверждало, что все полеты производятся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.