МИД Швеции вызвал дипломата РФ из-за инцидента с истребителями

«В связи с нарушением Россией воздушного пространства Швеции вчера в МИД был вызван представитель России. На встрече МИД резко высказался против действий России», - сообщила глава МИД Швеции Анна Линде в твиттере.

Вооруженные силы Швеции ранее заявили, что 2 марта четыре российских истребителя Су-27 и два Су-24 нарушили воздушное пространство страны над морем к востоку от острова Готланд. В ведомстве уточнили, что инцидент задокументирован в фотографии.