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14 минут назад

МИД Швеции вызвал дипломата РФ из-за инцидента с истребителями

Вероника Полынина

МИД Швеции вызвал российского представителя посольства РФ после инцидента с якобы нарушившими шведское воздушное пространство российскими истребителями, передает ТАСС.

МИД Швеции вызвал дипломата РФ из-за инцидента с истребителями
Фото: ReutersReuters

«В связи с нарушением Россией воздушного пространства Швеции вчера в МИД был вызван представитель России. На встрече МИД резко высказался против действий России», - сообщила глава МИД Швеции Анна Линде в твиттере.

Вооруженные силы Швеции ранее заявили, что 2 марта четыре российских истребителя Су-27 и два Су-24 нарушили воздушное пространство страны над морем к востоку от острова Готланд. В ведомстве уточнили, что инцидент задокументирован в фотографии.

ВС Швеции утверждают, что самолеты России нарушили воздушное пространство королевства

Министр обороны Швеции Петер Культквист в комментарии СМИ назвал инцидент серьезным и неприемлемым и пообещал дать ответ России по дипломатическим каналам.

Минобороны России, в свою очередь, неоднократно утверждало, что все полеты производятся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

В мире,Минобороны России,
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