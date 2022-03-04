Украина потребовала от ЕС и США закрыть порты для российских судов

Рада призвала страны Евросоюза и США запретить российским и белорусским судам вход в порты. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Установить запрет для взлетов, приземлений, полетов над территорией государств для воздушных судов, находящихся в собственности, распоряжении или пользовании граждан Российской Федерации и Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Ранее власти Украины заявили, что намерены ввести запрет для российских судов на вход в территориальные воды и порты страны. Киев также обратился к 50 странам с требованием запретить морское сообщение с Россией. Кроме того, власти попросили остановить обслуживание российских судов в иностранных портах.

В свою очередь, министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что в Евросоюзе обсуждается данный вопрос. Он отметил, что запрет для российских судов входить в Клайпедский порт могут принять уже в ближайшее время, но в силу он вступит не сразу.