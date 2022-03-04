Европе предрекли стресс без российского газа

«Я думаю, что в сценарии, когда Европа отказывается от российского газа здесь и сейчас в шоковом режиме, она создает слишком большой стресс для себя, своей экономики, промышленности, своих потребителей в коммунальной сфере, потому что и так уже в Европе до торгового эмбарго росли цены на «коммуналку» на десятки процентов во многих странах с начала года, дальше будет дальнейший рост», — отметил Митрахович.