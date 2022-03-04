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13 часов назад

Европе предрекли стресс без российского газа

Лера Букина

Отказ Европы от российского газа может создать стрессовую обстановку для европейской экономики, промышленности и потребителей в коммунальной сфере. Таким мнением экономист Станислав Митрахович поделился с телеканалом «Москва 24».

Европе предрекли стресс без российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он прогнозирует рост цен на коммунальные услуги в Европе.

«Я думаю, что в сценарии, когда Европа отказывается от российского газа здесь и сейчас в шоковом режиме, она создает слишком большой стресс для себя, своей экономики, промышленности, своих потребителей в коммунальной сфере, потому что и так уже в Европе до торгового эмбарго росли цены на «коммуналку» на десятки процентов во многих странах с начала года, дальше будет дальнейший рост», — отметил Митрахович.

Если Европа продолжит вводить торговые ограничения против России, стоимость поднимется еще выше, полагает специалист. Митрахович также допускает, что в таком случае европейцы будут вынуждены «пожертвовать» своей промышленностью, чтобы обеспечить регион достаточным количеством энергоресурсов.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз допускает остановку импорта российских энергоносителей на фоне конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Союз будет рассматривать все варианты.

В мире,Жозеп Боррель,Станислав Митрахович,ЕС,
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