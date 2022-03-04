В Италии оценили быстрое присоединение Украины к ЕС

Итальянский министр по европейским делам Энцо Амендола заявил, что путь Украины к членству в ЕС будет долгим. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

28 февраля глава Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

Комментируя возможное вступление Киева в ЕС, Амендола напомнил, что у Евросоюза уже есть соглашение об ассоциации с Украиной.

«Мы хотим активизировать сотрудничество <…>. С процедурной точки зрения путь [в ЕС] очень долог и, учитывая нынешнее время, вопрос о расширении ЕС не стоит на повестке дня», - подчеркнул министр.