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13 часов назад

В Италии оценили быстрое присоединение Украины к ЕС

Мария Иванова

Итальянский министр по европейским делам Энцо Амендола заявил, что путь Украины к членству в ЕС будет долгим. Об этом сообщает Corriere della Sera.

В Италии оценили быстрое присоединение Украины к ЕС
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

28 февраля глава Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

Комментируя возможное вступление Киева в ЕС, Амендола напомнил, что у Евросоюза уже есть соглашение об ассоциации с Украиной.

«Мы хотим активизировать сотрудничество <…>. С процедурной точки зрения путь [в ЕС] очень долог и, учитывая нынешнее время, вопрос о расширении ЕС не стоит на повестке дня», - подчеркнул министр.

Он добавил, что сейчас приоритетом для Евросоюза является «сохранение прочности европейского альянса для защиты украинского народа».

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ЕС,
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