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13 часов назад

Лукашенко: «Запад хочет утопить Россию»

Елена Прошина

Запад хочет затяжного конфликта на Украине, чтобы «утопить Россию в войне», несмотря на публичные заявления о стремлении к урегулированию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко: «Запад хочет утопить Россию»
Фото: EPAEPA

«Они все сейчас вопят о прекращении войны в Украине. Это публично. Да не нужен им там мир никакой. Им нужна там война, и чем больше, тем лучше. Для того, чтобы утопить Россию в этой войне, а заодно и нас. И чтобы Украина даже не шевельнулась», — цитирует белорусского лидера ТАСС.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссию никто не просит вмешиваться в конфликт на Украине. По его словам, белорусские военные сейчас прикрывают границу от Бреста до Мозыря. Он в очередной раз подчеркнул, что белорусская армия не принимала и не будет принимать участие в российской спецоперации.

В мире,Александр Лукашенко,
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