Лукашенко: «Запад хочет утопить Россию»

«Они все сейчас вопят о прекращении войны в Украине. Это публично. Да не нужен им там мир никакой. Им нужна там война, и чем больше, тем лучше. Для того, чтобы утопить Россию в этой войне, а заодно и нас. И чтобы Украина даже не шевельнулась», — цитирует белорусского лидера ТАСС.