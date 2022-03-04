Обзор иноСМИ: «Запад на краю пропасти» и санкции против мощи США

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Запад на краю пропасти»

Видео дня

Род Дреер в своей статье для The American Conservative заявил, что Запад не слишком успешно пытается предотвратить третью мировую войну. Он обратил внимание на слова главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра, заявившего об экономической войне с Россией: «Серьезно: высокопоставленный министр крупной западной державы открыто хвастается тем, что Запад ведет «тотальную экономическую и финансовую войну» против России, обладающей ядерным оружием».

По мнению Дреера, попытки разрушить экономику России делают для Москвы «чертовски заманчивым нанесение военного удара по стране НАТО… и в этом случае добро пожаловать в Третью мировую войну». Он добавил, что любые сомнения в политике США в отношении России осуждаются как «российская пропаганда».

«США отменили испытания атомной ракеты прямо перед запуском»

Ракетные испытания являются частью повседневной жизни, они планируются заблаговременно и о них информируются другие страны. Но в разгар украинского кризиса Соединенные Штаты стали проявлять осторожность - и отказались от запланированного испытания ракеты Minuteman, пишет немецкий Welt.

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III без боеголовок должна была взлететь с базы ВВС Ванденберг на побережье Калифорнии 3 или 4 марта. Но в последний момент министр обороны США Ллойд Остин испытания отменил. У США нет намерения «участвовать в действиях, которые могут быть неверно поняты или истолкованы Россией», подчеркнули американцы. Это решение было принято, «чтобы показать, что мы являемся ответственной ядерной державой», заявил официальный представитель Минобороны.

«Как санкции против РФ повлияют на мощь Америки»

В ответ на украинский кризис США, ЕС и другие западные страны ввели против России обширные санкции. Портал The National Interest рассказал, что санкции включает и риски для Запада - чрезмерное их использование США приведет к тому, что экономики всего мира будут стремиться к альтернативной системе финансовых операций.

NI отмечает, что чрезмерные санкции опасны, поскольку они создают для других государств убедительную причину для поиска заменителей таких систем, как SWIFT, - это уже можно увидеть в российских и китайских системах обмена финансовыми сообщениями и их повышенном интересе к цифровым валютам и альтернативам блокчейна для финансовых переводов.

В США призвали немедленно признать суверенитет Тайваня

США должны немедленно «поступить правильно и очевидно» и признать Тайвань «свободной и суверенной страной», заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщает Fox News.

Комментарии Помпео прозвучали во время его визита к президенту Тайваня Цай Инвэнь, а также на фоне украинского кризиса. Как отмечает Fox News, на фоне украинских событий эксперты по иностранным делам начали предупреждать, что противники США теперь захотят проверить, насколько готова и способна администрация Байдена реагировать на вызовы.

«Удар по карманам украинцев»

Портал «Страна» рассказал, что во время боевых действий работа многих небольших компаний на Украине остановилась. Их руководство предупредило сотрудников, что пока они не работают, не будет и выплат зарплаты.