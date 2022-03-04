Лукашенко рассказал о двухчасовом разговоре с Путиным

«Если бы только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, это был бы для них подарок. Президент России мне рассказал о разговорах, как принято говорить, с мировыми лидерами, где ему говорят: «А вот Лукашенко, а вот он какое-то там оружие, не дай бог термоядерное или еще какое-то». О чем это говорит? О том, что они нас намертво пристегнули к России», - заявил Лукашенко.