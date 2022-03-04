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14 часов назад

Лукашенко рассказал о двухчасовом разговоре с Путиным

Мария Иванова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 4 марта провел двухчасовый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко рассказал о двухчасовом разговоре с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О разговоре с президентом РФ Лукашенко рассказал, выступая после подписания результатов референдума по Конституции.

Лукашенко заявил белорусским чиновникам и представителям общественности, что «как бы не пытались втянуть» Белоруссию в боевые действия на территории Украины, у них нет оснований для беспокойства.

«Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена. Просто нет необходимости в этом», - заявил Лукашенко.

Он отметил, что украинский кризис «сегодня начался, завтра закончится», но гибридная война, которую, по его мнению, ведет Запад, продлится долго.

«Они уцепились в нас железобетонно. О чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, [пока], как им кажется, с нами не разберутся», - заявил Лукашенко.

По его мнению, западные страны толкают Белоруссию в украинский конфликт.

«Если бы только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, это был бы для них подарок. Президент России мне рассказал о разговорах, как принято говорить, с мировыми лидерами, где ему говорят: «А вот Лукашенко, а вот он какое-то там оружие, не дай бог термоядерное или еще какое-то». О чем это говорит? О том, что они нас намертво пристегнули к России», - заявил Лукашенко.

По его мнению, цель Запада - «повалить» мощную в военном отношении Россию, за которой последовала бы Белоруссия.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». Действия России поддержала Белоруссия.

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

В мире,Санкции,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ЕС,
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