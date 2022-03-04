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1 час назад

Премьера Болгарии освистали в Шипке за антироссийскую позицию

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Во время празднования Дня независимости Болгарии у мемориала «Шипка» толпа требовала отставки премьера страны Кирилла Петкова за антироссийскую политику. Собравшиеся скандировали «НАТО вон!» и «Россия».

Премьера Болгарии освистали за антироссийскую позицию
Фото: СоцсетиСоцсети

Местные пророссийские активисты пришли на мероприятие с российскими флагами и активно поддерживали операцию российских вооруженных сил по денацификации Украины. Присутствующие на шествии «Признательная Болгария» болгары у подножья памятника Шипка освистали премьера Петкова и спикера парламента Николу Минчева за поддержку русофобской политики ЕС и НАТО.

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«Помимо болгарского флага, в толпе собравшихся на праздник оказалось невероятное количество флагов Российской Федерации», – цитирует «Ридус» издание болгарский информационный портал News.bg.

По информации СМИ, толпа заглушила поздравления Петкова и Минчева.

Слова же Минчева о том, что в нескольких сотнях километров от Болгарии идет война, были встречены громкими криками. В ответ на заявление премьера Петкова о том, что Болгарии пора объединяться, толпа начала скандировать «Россия, Россия!».

3 марта в более чем 150 городах Болгарии прошло традиционное мероприятие – национальный праздник День святой свободы, очередная годовщина освобождения страны от османского ига. Количество присутствующих на шествии – до 1 тыс. человек, у памятника Шипка – несколько сотен. Более 1000 человек прошли к памятнику Царю-Освободителю, а затем к памятнику Болгарскому ополченцу. К обоим памятникам были возложены венки и цветы.

Несмотря на официальную позицию Софии в отношении действий российских вооруженных сил на Украине, болгарское общество в целом поддерживает Россию на данном направлении.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В мире,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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