Молдавия рассмотрит вопрос о выходе из СНГ

Власти Молдавии рассмотрят вопрос о выходе из Содружества независимых государств (СНГ), когда страна достигнет достаточного прогресса на пути в Европейский Союз (ЕС). Об этом сообщила президент Майя Санду, пишет NewsMaker.

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Санду отметила, что подача заявки на вступление в Евросоюз не означает, что страну автоматически примут в ЕС.

«Мы осознаем, что впереди серьезный путь. Мы знаем, мы готовы. Это требует совместных усилий всех граждан, государственных служащих и частного сектора», — пояснила она.

По словам Санду, чтобы заявку Молдавии одобрили, необходимо «приблизиться к стандартам ЕС».

«В этом процессе будет принято много решений. У нас также есть время для принятия решения по поводу СНГ», — отметила президент.

Она подчеркнула, что власти Молдавии выберут подходящий момент для выхода из СНГ, когда будет достигнут «достаточный прогресс на европейском пути».