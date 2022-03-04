Бербок предрекла России глобальную изоляцию

Если Россия и дальше продолжит вести спецоперацию на территории Украины, ей грозит глобальная изоляция. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пишет РИА Новости.
Она отметила, что Запад четко даст понять президенту России Владимиру Путину, что если он и дальше будет продолжать свой курс, то ему «придется считаться с единым ответом и глобальной изоляцией России». При этом Бербок добавила, что эта позиция Запада уже была заявлена российским властям в Нью-Йорке.
Кроме того, Бербок попросила прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов.
Напомним, в Нью-Йорке 28 февраля состоялась чрезвычайная специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН, посвященная спецоперации на Украине. Инициаторами созыва спецсессии выступили Албания и США. Председатель Генассамблеи Абдулла Шахид призвал к немедленному прекращению огня, полному возврату к дипломатии и диалогу, а также всем сторонам проявить максимальную сдержанность.