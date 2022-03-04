Бербок предрекла России глобальную изоляцию

Если Россия и дальше продолжит вести спецоперацию на территории Украины, ей грозит глобальная изоляция. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пишет РИА Новости.

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Она отметила, что Запад четко даст понять президенту России Владимиру Путину, что если он и дальше будет продолжать свой курс, то ему «придется считаться с единым ответом и глобальной изоляцией России». При этом Бербок добавила, что эта позиция Запада уже была заявлена российским властям в Нью-Йорке.

Кроме того, Бербок попросила прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов.