В Германии пообещали не бросать украинцев «на произвол судьбы»

Запад никогда не бросит на произвол судьбы украинцев, в том числе и тех, кто ищет убежища. Об этом заявила сегодня глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пишет РИА Новости.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий. Украина объявила о введении военного положения на всей территории страны и разорвала с Россией дипломатические отношения.

По данным замглавы ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, к 1 марта Украину покинули до четырех миллионов человек. При этом представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту уточнила, что за шесть дней из Украины выехали 835 928 человек.

По словам Бербок, Германия намерена заявить сегодня в Брюсселе, в кругу НАТО, а также в ЕС и G7, что «никогда не бросит украинцев на произвол судьбы».

«Ни тех, кто защищает свою страну на месте, ни тех, кто ищет убежища за пределами своей родины и рассчитывает в этом на нашу поддержку», - пояснила она.