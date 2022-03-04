Западные СМИ оценили второй раунд переговоров России и Украины

Западные СМИ оценили итоги второго раунда переговоров России и Украины, которые состоялись 3 марта. Зарубежные издания считают, что сторонам удалось достичь лишь небольшого прогресса. РИА Новости сделало подборку статей западных СМИ.

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Газета Washington Post считает, что пропасть между Москвой и Киевом настолько велика, что затрудняет достижение прорыва, несмотря на то, что стороны договорились о третьем раунде переговоров.

О том, что прогресс, достигнутый за столом переговоров, был небольшим пишет и издание New York Times. А газета Wall Street Journal обратила внимание на то, что согласование гуманитарных коридоров может предоставить такую необходимую помощь в конфликте.