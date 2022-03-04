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1 час назад

Западные СМИ оценили второй раунд переговоров России и Украины

Елена Прошина

Западные СМИ оценили итоги второго раунда переговоров России и Украины, которые состоялись 3 марта. Зарубежные издания считают, что сторонам удалось достичь лишь небольшого прогресса. РИА Новости сделало подборку статей западных СМИ.

Западные СМИ оценили второй раунд переговоров России и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Газета Washington Post считает, что пропасть между Москвой и Киевом настолько велика, что затрудняет достижение прорыва, несмотря на то, что стороны договорились о третьем раунде переговоров.

О том, что прогресс, достигнутый за столом переговоров, был небольшим пишет и издание New York Times. А газета Wall Street Journal обратила внимание на то, что согласование гуманитарных коридоров может предоставить такую необходимую помощь в конфликте.

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Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что к сожалению, украинская сторона не получила тех результатов, на которые рассчитывала. Но он отметил, что в ходе разговора был подробно изучен гуманитарный аспект.

В мире,Михаил Подоляк,Владимир Путин,
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