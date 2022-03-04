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2 часа назад

Опубликовано видео с места тарана машиной детсада в США

Александр Кузьмин

В США автомобиль протаранил детский сад. Инцидент произошел в городе Андерсон, штат Калифорния. В результате происшествия 19 детей были отправлены в больницу. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось видео с места ЧП.

На опубликованной записи видно, что машина протаранила стену здания дошкольного учреждения и полностью въехала внутрь. По предварительной информации, никто не погиб. Причины и все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что у мемориала «Стена скорби» в Москве перевернулся легковой автомобиль.

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