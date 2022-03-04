Граждане Сербии вышли на улицы с портретами Путина

В Сербии запустили акцию по поддержке президента РФ Владимира Путина и специальной операции России на Украине . Об акции написали ведущие телеграм-каналы.

В рамках акции граждане Сербии по всей стране вышли на улицы с портретами Владимира Путина. Один из активистов даже прокатился на колесе обозрения, выставив портрет Путина за кабинку аттракциона. Все это люди фотографировали и выкладывали в соцсети.