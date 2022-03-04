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1 час назад

Шольц оценил вероятность приема Украины и Грузии в НАТО

Мария Иванова

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, члены НАТО поступили правильно, отказав Украине и Грузии в приеме в альянс. Об этом пишет РИА Новости.

«Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», - пояснил он.

При этом немецкий политик заверил, что вопрос о вступлении этих стран в альянс сейчас вообще не стоит на повестке дня.

Шольц также отметил, что вступление Грузии, Молдавии и Украины в ЕС не так тема, которую стоит поднимать именно сейчас.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В отношении России рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены масштабные санкции.

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28 февраля глава Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения. При этом Зеленский в своем видеообращении к Европарламенту потребовал от Европы доказательств, что она «не бросила Киев». О намерении подать заявки на вступление в ЕС заявили также Грузия и Молдавия.

Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Европарламент,НАТО,ЕС,
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