Шольц оценил вероятность приема Украины и Грузии в НАТО

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, члены НАТО поступили правильно, отказав Украине и Грузии в приеме в альянс. Об этом пишет РИА Новости.

«Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», - пояснил он.

При этом немецкий политик заверил, что вопрос о вступлении этих стран в альянс сейчас вообще не стоит на повестке дня.

Шольц также отметил, что вступление Грузии, Молдавии и Украины в ЕС не так тема, которую стоит поднимать именно сейчас.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В отношении России рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены масштабные санкции.