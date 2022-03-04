Американский экс-дипломат рассказал о демонизации русских Западом

В ближайшее время западные страны продолжат антироссийскую риторику, также стоит ждать новых провокации. Об этом заявил бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате США Джим Джатрас.
По сего словам, сейчас США прикладывают большие усилия, чтобы демонизировать не только президента России Владимира Путина, но и всех русских. В связи с этим, не стоит в ближайшее время ждать снижения градуса напряженности между Москвой и Вашингтоном.
«Мы видим также, как российские войска постоянно обвиняют в преступлениях. Возможно, все это подготовка для дальнейших провокаций со стороны США, как это было с применением химического оружия президентом Асадом в Сирии. Так что я думаю, что охлаждения отношений не будет, по крайней мере, пока длится этот конфликт», — приводит слова экс-дипломата РЕН ТВ.
Джатрас добавил, что сейчас на Западе снимают с полок магазинов российские продукты и водку. К тому же под запрет попали связанные с Россией фильмы и книги.
Ранее США ввели новый пакет санкций против российских политиков, бизнесменов и членов их семей. В частности, планируется заморозить их активы в стране и заблокируют собственность. В новый санкционный список попали глава Транснефти Николай Токарев, совладелец СМП Банка Борис Ротенберг, миллиардер Аркадий Ротенберг, глава Ростеха Сергей Чемезов, основатель USM Holdings Алишер Усманов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, ресторатор Евгений Пригожин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.