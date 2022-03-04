Американский экс-дипломат рассказал о демонизации русских Западом

«Мы видим также, как российские войска постоянно обвиняют в преступлениях. Возможно, все это подготовка для дальнейших провокаций со стороны США, как это было с применением химического оружия президентом Асадом в Сирии. Так что я думаю, что охлаждения отношений не будет, по крайней мере, пока длится этот конфликт», — приводит слова экс-дипломата РЕН ТВ.