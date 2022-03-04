Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что западные санкции в отношении Москвы будут отменены, если Россия завершит спецоперацию на Украине. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Нуланд, санкции закончатся, если Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», а также ее «право на существование».

Она отметила, что в настоящий момент российское руководство фактически «отрицает само право Украины на существование».

Ранее Белый дом объявил о санкциях против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и 19 бизнесменов из России, а также еще 47 связанных с ними граждан.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.