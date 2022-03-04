Проводимая властями Украины медиакампания с публикацией шокирующих видео и фото и призывами осудить действия России может нарушать Женевскую конвенцию. Такое мнение высказало издание Washington Post, пишет РИА Новости.

«Кровавая онлайн-кампания, которой Украина надеялась посеять несогласие с (президентом РФ Владимиром) Путиным, возможно, нарушает Женевскую конвенцию», - отмечают западные журналисты.

По данным издания, министерство внутренних дел Украины публикует в Telegram, Twitter и YouTube «жуткие фотографии и видео убитых и захваченных русских солдат в надежде подорвать натиск Кремля», а также предлагает россиянам «изучить их, чтобы определить, есть ли на изображениях пропавший любимый человек». Однако невозможно проверить подлинность этих материалов, констатируют журналисты.

«Эта тактика может быть истолкована как нарушение Женевской конвенции, в которой говорится, что правительства должны «все время» защищать военнопленных от «оскорблений и общественного любопытства»», - подчеркивается в статье.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». После начала спецоперации Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

3 марта Верховная рада Украины обратилась к Организации объединенных наций (ООН) и другим международным организациям с просьбой ввести на территорию Украины миротворцев и организовать бесполетную зону. В постановлении, принятом Радой, также содержится просьба к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу стать посредником в урегулировании конфликта.