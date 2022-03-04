Украину обвинили в нарушении Женевской конвенции из-за антироссийских фото

Кампания властей Украины, в рамках которой публикуются шокирующие фотографии и видео для осуждения действий России в Донбассе, может нарушать Женевскую конвенцию, заявила газета Washington Post (WP).

Фото: ТАСС ТАСС

Издание обвинило Украину в нарушении Женевской конвенции. Газета отметила, что с помощью «кровавой медиакампании» Украина стремилась посеять несогласие с операцией России в Донбассе, о которой объявил президент страны Владимир Путин.

По мнению газеты, достоверность опубликованных фото и видео невозможно оценить независимо. В частности, нельзя определить, действительно ли на кадрах запечатлены российские военнопленные. Эксперты по военному праву считают такие действия нарушающими нормы международного права.

«В Telegram, Twitter и YouTube министерство внутренних дел Украины с воскресенья публикует непрерывный поток чрезвычайно наглядных изображений, демонстрирующих ужасы войны и предлагающих россиянам изучить их, чтобы определить, есть ли на изображениях пропавший любимый человек», — подчеркивается в публикации.

Такую тактику возможно расценить как нарушение Женевской конвенции, которая утверждает, что правительствам следует «все время» защищать военнопленных от «оскорблений и общественного любопытства».