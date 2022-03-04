В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
3 часа назад

Украину обвинили в нарушении Женевской конвенции

Lenta.ruLenta.ru

Кампания властей Украины, в рамках которой публикуются шокирующие фотографии и видео для осуждения действий России в Донбассе, может нарушать Женевскую конвенцию, заявила газета Washington Post (WP).

Украину обвинили в нарушении Женевской конвенции из-за антироссийских фото
Фото: ТАССТАСС

Издание обвинило Украину в нарушении Женевской конвенции. Газета отметила, что с помощью «кровавой медиакампании» Украина стремилась посеять несогласие с операцией России в Донбассе, о которой объявил президент страны Владимир Путин.

По мнению газеты, достоверность опубликованных фото и видео невозможно оценить независимо. В частности, нельзя определить, действительно ли на кадрах запечатлены российские военнопленные. Эксперты по военному праву считают такие действия нарушающими нормы международного права.

«В Telegram, Twitter и YouTube министерство внутренних дел Украины с воскресенья публикует непрерывный поток чрезвычайно наглядных изображений, демонстрирующих ужасы войны и предлагающих россиянам изучить их, чтобы определить, есть ли на изображениях пропавший любимый человек», — подчеркивается в публикации.

Такую тактику возможно расценить как нарушение Женевской конвенции, которая утверждает, что правительствам следует «все время» защищать военнопленных от «оскорблений и общественного любопытства».

В ООН ответили на просьбу Украины ввести миротворцев

Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В мире,Владимир Путин,ООН,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители