На Западе раскрыли планы по демонизации русских

Бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате США Джим Джатрас заявил, что в ближайшем будущем западные страны собираются продолжить антироссийскую риторику, не стесняясь даже устраивать некие провокации. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Эксперт призвал не ждать скорого снижения градуса напряженности между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, сейчас прилагается большое количество усилий для того, чтобы демонизировать не только президента России Владимира Путина, но и всех русских.
«Мы видим также, как российские войска постоянно обвиняют в преступлениях. Возможно, все это подготовка для дальнейших провокаций со стороны США, как это было с применением химического оружия президентом Асадом в Сирии. Так что я думаю, что охлаждения отношений не будет, по крайней мере, пока длится этот конфликт», — рассказал американский экс-дипломат.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским. Беседа состоялась вечером 3 марта. Какие-либо детали о ней не раскрываются.