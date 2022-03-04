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49 минут назад

Зеленский заявил, что обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Байденом

Елена Прошина

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что обсудил ситуацию с пожаром на Запорожской АЭС с мировыми лидерами. Он беседовал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом, премьером Британии Борисом Джонсоном и премьером Бельгии Шарлем Мишелем. Кроме того, Украина обратилась в МАГАТЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Стали известны подробности о ситуации с Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что на территории станции случился пожар. При этом Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что инцидент произошел за территорией АЭС — в учебно-тренировочном корпусе. В результате происшествия один из энергоблоков на станции был отключен. По информации службы, спасатели находятся в режиме готовности. В пресс-службе станции заверили, что никаких признаков нарушения радиационного фона пока не зафиксировано.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что обсудил происшествие на АЭС с американской коллегой Дженнифер Грэнхолм. По его словам, он обратился к министру энергетики США с просьбой «не допустить ядерную катастрофу и закрыть зону полетов над Украиной».

Американский телеканал CNN сообщил, что США следят за происходящим вокруг атомной электростанции «Запорожская». Они ссылаются на заявление неназванного представителя Белого дома.

В мире,Происшествия,Олаф Шольц,Дженнифер Грэнхолм,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Шарль Мишель,Джозеф Байден,МАГАТЭ,
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