Стали известны подробности о ситуации с Запорожской АЭС

Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что на территории станции случился пожар. При этом Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что инцидент произошел за территорией АЭС — в учебно-тренировочном корпусе. В результате происшествия один из энергоблоков на станции был отключен. По информации службы, спасатели находятся в режиме готовности. В пресс-службе станции заверили, что никаких признаков нарушения радиационного фона пока не зафиксировано.