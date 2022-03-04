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33 минуты назад

Южная Корея введет собственные санкции против России в обход США

Елена Прошина

Южная Корея добилась от США исключения из санкций, введенных против Российской Федерации. Однако страна при этом обязалась самостоятельно ввести экспортные ограничения против Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корейское министерство торговли, промышленности и энергетики.

Южная Корея введет санкции против РФ в обход США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр торговли Южной Кореи Е Хан Гу заверил США, что страна сможет поддерживать ограничения против Москвы на достаточно высоком уровне, при этом действуя в обход правила прямого иностранного продукта (FDPR). Правило гласит, что для отправки в Россию товаров, производимых за рубежом с использованием американских технологий, необходимо получить лицензию американского правительства. Южная Корея обязалась ввести против Москвы собственные санкции.

«Американская сторона подтвердила, что в течение нескольких дней включит Южную Корею в список стран, исключенных из правила FDPR», — заявил Е Хан Гу и добавил, что правительство страны немедленно примет дополнительные меры экспортного контроля.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что Запад ввел санкции против России по двум причинам. Во-первых, санкции — хороший инструмент для давления на государство, во-вторых, ограничения оставляют место для дипломатии, подчеркнул он.

В мире,Олаф Шольц,
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