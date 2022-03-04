Южная Корея введет санкции против РФ в обход США

Южная Корея добилась от США исключения из санкций, введенных против Российской Федерации. Однако страна при этом обязалась самостоятельно ввести экспортные ограничения против Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корейское министерство торговли, промышленности и энергетики.

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Министр торговли Южной Кореи Е Хан Гу заверил США, что страна сможет поддерживать ограничения против Москвы на достаточно высоком уровне, при этом действуя в обход правила прямого иностранного продукта (FDPR). Правило гласит, что для отправки в Россию товаров, производимых за рубежом с использованием американских технологий, необходимо получить лицензию американского правительства. Южная Корея обязалась ввести против Москвы собственные санкции.

«Американская сторона подтвердила, что в течение нескольких дней включит Южную Корею в список стран, исключенных из правила FDPR», — заявил Е Хан Гу и добавил, что правительство страны немедленно примет дополнительные меры экспортного контроля.