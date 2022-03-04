США назвали условие для диалога с РФ

США открыты для диалога и могут рассмотреть различные варианты форматов возможных переговоров для обсуждения международной безопасности. Однако Штаты предупредили, что Россия сперва должна продемонстрировать свою приверженность дипломатии в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон, сообщает ТАСС.

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Он ответил на вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон возможность принять участие в саммите постоянной «пятерки» Совета Безопасности ООН, который созывается с целью урегулировать нынешнюю международную напряженность.

«Мы открыты для диалога. Мы открыты для рассмотрения форматов. Однако это должно начаться с добросовестных усилий», — заявил Робинсон и добавил, что России необходимо продемонстрировать свою настроенность на дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине.

По словам сотрудника внешнеполитического ведомства США, в данный момент Россия демонстрирует «прямо противоположный» курс. Робинсон подчеркнул, что Россия и Штаты обсуждали стратегическую стабильность, США приняла участие в заседании Совета Россия-НАТО и в совещании ОБСЕ. Однако РФ все равно избрала путь эскалации конфликта.