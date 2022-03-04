Канада запустит программу временного размещения украинцев

Власти Канады приступили к реализации программы временного размещения на своей территории граждан Украины из-за ситуации в их стране. Об этом написал в четверг в Twitter премьер-министр Джастин Трюдо .

"Мы создаем новую программу для украинцев, которые хотят временно приехать в Канаду. Она устранит многие обычные визовые требования и станет самым быстрым и безопасным способом прибытия в Канаду", - сказал он. Глава правительства добавил, что Оттава также разработала специальную программу спонсорства для воссоединения украинских семей, часть членов которых уже проживает в Канаде.