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9 часов назад

Канада запустит программу временного размещения украинцев

ТАССТАСС

Власти Канады приступили к реализации программы временного размещения на своей территории граждан Украины из-за ситуации в их стране. Об этом написал в четверг в Twitter премьер-министр Джастин Трюдо.

Канада запустит программу временного размещения украинцев
Фото: ReutersReuters

"Мы создаем новую программу для украинцев, которые хотят временно приехать в Канаду. Она устранит многие обычные визовые требования и станет самым быстрым и безопасным способом прибытия в Канаду", - сказал он. Глава правительства добавил, что Оттава также разработала специальную программу спонсорства для воссоединения украинских семей, часть членов которых уже проживает в Канаде.

В мире,Джастин Трюдо,
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