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57 минут назад

Шольц: НАТО правильно сделали, что отказали Украине в приеме

Ura.RuUra.Ruиещё 6

Представители НАТО приняли верное решение, когда не приняли Украину и Грузию в свои ряды. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц: НАТО правильно сделали, что отказали Украине в приеме
Фото: Bundesregierung\DenzelBundesregierung\Denzel

«Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», — сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF. Он отметил, что и сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.

По его словам, в свете происходящих событий сейчас не это нужно обсуждать. По крайней мере, этот вопрос нужно решать в случае деэскалации ситуации на Украине.

В начале февраля стало известно о том, что страны НАТО и США отказались подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, однако они не закрыли дверь для будущего включения Украины в Атлантический альянс. По словам президента РФ Владимира Путина отсрочка вступления Украины в альянс ничего не изменит в исторической перспективе.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,НАТО,
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