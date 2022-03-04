Шольц: НАТО правильно сделали, что отказали Украине в приеме

Представители НАТО приняли верное решение, когда не приняли Украину и Грузию в свои ряды. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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«Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», — сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF. Он отметил, что и сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.

По его словам, в свете происходящих событий сейчас не это нужно обсуждать. По крайней мере, этот вопрос нужно решать в случае деэскалации ситуации на Украине.