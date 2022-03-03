На Украине переименовали Киевский музей имени Пушкина

"Музей гордится своей коллекцией и благодарен всем, кто в разное время способствовал ее пополнению. Среди всех меценатов и дарителей, несомненно, ценные экспонаты передал городу коллекционер Яков Исаакович Бердичевский. Его "Пушкиниана" стала важным вкладом в создание Киевского музея А. С. Пушкина. Но хотим подчеркнуть, что этот щедрый подарок стал частью большой коллекции музея. В фондах нашего филиала содержится немало других экспонатов, представляющих жизнь и быт города Киева первой половины XIX века", - отметили в музее.