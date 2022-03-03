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1 час назад

Зеленский рассказал Лаврову о желании вернуть отношения с Россией лет на 10 назад

ТАССТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, во время которого сообщил ему, что хотел бы вернуть отношения Киева и Москвы "лет на 10 назад".

Зеленский рассказал Лаврову о желании вернуть отношения с Россией лет на 10 назад
Фото: ReutersReuters

По его словам, он встретился с Лавровым в США, это было в 2019 году на полях Генассамблеи ООН. Глава МИД РФ подошел к нему, пока они стояли в длинной очереди, представился и спросил, чего Киев хочет от Москвы.

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"Я ему сказал: "Вы знаете, я хочу просто правды, и если это между нами <...>, то я бы очень хотел, чтобы вы освободили наши территории, и отношения между нашими странами вернулись бы <...> лет на 10 назад", - рассказал украинский президент в четверг в интервью иностранным СМИ.

Зеленский также вспомнил, что имел в России большое количество друзей и партнеров по бизнесу.

Когда украинский президент в сентябре 2019 года рассказывал о своей встрече с Лавровым в Нью-Йорке, он не упоминал данного эпизода. Тогда он утверждал, что озвучил главе МИД РФ свое желание "прекратить войну" в Донбассе.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Новую власть также отказались признавать жители Донецкой и Луганской областей (на тот момент, сегодня - Донецкой и Луганской народных республик), в регионе начались массовые акции протеста. Тогда Киев объявил о начале на юго-востоке страны силовой операции, которая к лету переросла в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации. Конфликт в Донбассе затянулся на восемь лет из-за отказа Киева выполнять лежащие в основе мирного урегулирования Минские соглашения, даже несмотря на то, что они были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

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