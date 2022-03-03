На Украине заблокированы телефонные звонки в Россию

Власти Украины отключили возможность совершать звонки с телефонов мобильной и фиксированной связи на номера в России. Об этом в четверг сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь).

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"На Украине ограничены разговоры с украинских сим-карт в Россию, - сообщает ведомство. - Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских операторов".

Госспецсвязь поясняет, что такая мера была введена для того, чтобы российские военнослужащие на Украине не могли передавать информацию с украинских телефонов в Россию и Белоруссию. "Аналогичные ограничения распространяются на абонентов, которые пользуются фиксированной связью", - добавляет Госспецсвязь Украины.

Кроме того, сообщает ведомство, мобильные операторы на Украине ограничили возможность активации недавно приобретенных сим-карт. Госспецсвязь Украины также мотивирует эту меру стремлением воспрепятствовать использованию украинских мобильных телефонов российскими военными. "Мобильные сети в Украине работают в аварийном режиме , - извещает Госспессвязь. - Мобильная связь и доступ в интернет обеспечены, но в районах, где происходят боевые действия, могут быть введены ограничения.

Три мобильных оператора Украины - "Vodafone Украина", "Киевстар" и lifecell - 26 февраля закрыли доступ к своим сетям для абонентов РФ и Белоруссии.