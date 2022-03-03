От Китая потребовали поддержать санкции против России

Китаю придется поддержать экспортные ограничения Запада в отношении России. Об этом заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, передает РЕН ТВ.

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По его словам, Китаю придется следовать мерам экспортного контроля, которые «приведут к ослаблению мощи России».

Адейемо заявил, что Китай не сможет заменить все необходимые России импортные товары. Речь, в частности, идет об электронных чипах для компьютеров и полупроводников, которые производятся в США и их сателлитах, например, на Тайване.