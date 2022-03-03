Макрон объявил об участии в президентских выборах

Президент Франции Эммануэль Макрон в открытом письме к гражданам страны объявил о своем участии в новых выборах на пост главы государства, сообщает РИА Новости.

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Макрон выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок и попросил у французов доверия.

«Я являюсь кандидатом, чтобы выработать вместе с вами перед лицом вызовов века особый французский и европейский ответ», — подчеркнул он.

Ранее предполагалось, что Макрон объявит о выдвижении кандидатуры на президентские выборы 4 марта. До вечера этого дня он и другие кандидаты на должность главы государства обязаны подать декларацию об имуществе и письмо, подтверждающее согласие стать кандидатом.