США наложили санкции на десятки бизнесменов и чиновников из России

США вводят персональные санкции в отношении «19 российских олигархов и 47 членов их семей», сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

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В общей сложности под санкции, затрагивающие в том числе визовые ограничения, попадут «19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц».

Также Белый дом вводит санкции в отношении 7 российских организаций и 26 связанных с ними лиц из РФ и с Украины за «распространение дезинформации».