США наложили санкции на десятки бизнесменов и чиновников из России

США вводят персональные санкции в отношении «19 российских олигархов и 47 членов их семей», сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В частности, санкции вводятся против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, министра финансов России Антона Силуанова, президента «Транснефти» Николая Токарева, бизнесменов Евгения Пригожина, Бориса и Аркадия Ротенбергов, Алишера Усманова.
В общей сложности под санкции, затрагивающие в том числе визовые ограничения, попадут «19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц».
Также Белый дом вводит санкции в отношении 7 российских организаций и 26 связанных с ними лиц из РФ и с Украины за «распространение дезинформации».
Ранее о санкциях в отношении Алишера Усманова и Игоря Шувалова, включающих заморозку активов и запрет на поездки, объявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.