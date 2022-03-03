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7 минут назад

В ООН ответили на просьбу Украины ввести миротворцев

Вероника Полынина

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал призыв Верховной рады о вводе миротворцев на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ООН ответили на просьбу Украины ввести миротворцев
Фото: ReutersReuters

Отвечая на брифинге на вопрос о возможности направить миротворцев по просьбе Украины, Дюжаррик заявил:

«Есть определенные процедуры. Это решать Совету безопасности ООН».

По информации источника РИА «Новости» в Совбезе ООН, в данный момент дискуссий об отправке миротворцев на Украину не ведется.

В Киеве попросили ООН ввести миротворцев на Украину

Напомним, 3 марта Верховная рада Украины обратилась к Организации объединенных наций (ООН) и другим международным организациям с просьбой ввести на территорию Украины миротворцев и организовать бесполетную зону. В постановлении, принятом Радой, также содержится просьба к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу стать посредником в урегулировании конфликта.

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