В ООН ответили на просьбу Украины ввести миротворцев

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал призыв Верховной рады о вводе миротворцев на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отвечая на брифинге на вопрос о возможности направить миротворцев по просьбе Украины, Дюжаррик заявил:
«Есть определенные процедуры. Это решать Совету безопасности ООН».
По информации источника РИА «Новости» в Совбезе ООН, в данный момент дискуссий об отправке миротворцев на Украину не ведется.
Напомним, 3 марта Верховная рада Украины обратилась к Организации объединенных наций (ООН) и другим международным организациям с просьбой ввести на территорию Украины миротворцев и организовать бесполетную зону. В постановлении, принятом Радой, также содержится просьба к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу стать посредником в урегулировании конфликта.