В ООН ответили на просьбу Украины ввести миротворцев

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал призыв Верховной рады о вводе миротворцев на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Отвечая на брифинге на вопрос о возможности направить миротворцев по просьбе Украины, Дюжаррик заявил:

«Есть определенные процедуры. Это решать Совету безопасности ООН».

По информации источника РИА «Новости» в Совбезе ООН, в данный момент дискуссий об отправке миротворцев на Украину не ведется.