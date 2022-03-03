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15 часов назад

Зеленский: я не понимаю требования Москвы к Украине

Вероника Полынина

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что не понимает требований российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский: я не понимаю требования Москвы к Украине
Фото: ReutersReuters

«Мы не нападаем на Россию, не собираемся на нее нападать. <...> мы в НАТО? - Нет. У нас есть ядерное оружие? - Нет. Что я должен сказать, кому я должен что-то дать?» - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, готов ли Киев дать гарантии.

Украинский президент заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным. По его словам, он готов обсуждать все вопросы, в том числе ДНР и ЛНР.

Зеленский также высказался о переговорах российской и украинской делегаций в Белоруссии. По его словам, в любых переговорах есть смысл, «слово важнее выстрела».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,
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