Зеленский: я не понимаю требования Москвы к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что не понимает требований российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы не нападаем на Россию, не собираемся на нее нападать. <...> мы в НАТО? - Нет. У нас есть ядерное оружие? - Нет. Что я должен сказать, кому я должен что-то дать?» - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, готов ли Киев дать гарантии.
Украинский президент заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным. По его словам, он готов обсуждать все вопросы, в том числе ДНР и ЛНР.
Зеленский также высказался о переговорах российской и украинской делегаций в Белоруссии. По его словам, в любых переговорах есть смысл, «слово важнее выстрела».
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.