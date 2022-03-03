Зеленский: я не понимаю требования Москвы к Украине

«Мы не нападаем на Россию, не собираемся на нее нападать. <...> мы в НАТО? - Нет. У нас есть ядерное оружие? - Нет. Что я должен сказать, кому я должен что-то дать?» - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, готов ли Киев дать гарантии.