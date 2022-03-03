Главы ДНР и ЛНР подписали указы о создании администраций в республиках

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о создании администраций на территориях республик, находившихся под контролем Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

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«В связи с освобождением территорий, ранее находившихся под контролем Украины, в целях обеспечения законности, порядка, нормальной жизнедеятельности и функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов в этих населенных пунктах включить их в зону влияния и ответственности», — указывается в тексте указа главы ДНР.

Пушилин распорядился включить в зону ответственности муниципалитетов Донецкой народной республики 36 освобожденных населенных пунктов Донбасса. Также он поручил органам исполнительной власти приступить к реализации полномочий в указанных местах и в случае необходимости сформировать там территориальные органы.

Аналогичный указ подписал глава ЛНР Пасечник.