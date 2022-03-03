Главы ДНР и ЛНР подписали указы о создании администраций в республиках

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о создании администраций на территориях республик, находившихся под контролем Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
«В связи с освобождением территорий, ранее находившихся под контролем Украины, в целях обеспечения законности, порядка, нормальной жизнедеятельности и функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов в этих населенных пунктах включить их в зону влияния и ответственности», — указывается в тексте указа главы ДНР.
Пушилин распорядился включить в зону ответственности муниципалитетов Донецкой народной республики 36 освобожденных населенных пунктов Донбасса. Также он поручил органам исполнительной власти приступить к реализации полномочий в указанных местах и в случае необходимости сформировать там территориальные органы.
Аналогичный указ подписал глава ЛНР Пасечник.
Президент России Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе 21 февраля признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, подписав с их лидерами договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля лидер РФ объявил о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР о помощи, подчеркнув, что в планы Москвы входит только демилитаризация и денацификация страны.