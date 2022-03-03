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15 часов назад

В ЕС начали конфисковать активы российских олигархов

Вероника Полынина

Страны Евросоюза начали конфисковать активы попавших под санкции крупных российских предпринимателей, сообщает РИА «Новости».

В ЕС начали конфисковать активы российских олигархов
Фото: ReutersReuters

В четверг глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил об аресте национальной таможенной службой яхты Amore Vero, которой, предположительно, владеет председатель совета директоров «Роснефти» Игорь Сечин. Арест яхты был произведен во французском городе Ла-Сьота на Лазурном берегу, куда она прибыла на ремонт.

Практически одновременно появилась информация об аресте в Германии 156-метровой яхты Dilbar, принадлежащей Алишеру Усманову, однако министерство экономики и инноваций Гамбурга опровергло информацию о конфискации. При этом в министерстве уточнили, что судно все равно не сможет покинуть Гамбург из-за санкций транспортировки.

Итальянские СМИ сообщили о том, что в ближайшее время власти страны собираются арестовать находящиеся в Лигурии яхты Lena Геннадия Тимченко и Lady M Алексея Мордашова. Газета La Stampa написала, что капитанов яхт уже проинформировали о том, что причал покидать нежелательно.

Согласно сообщениям западных СМИ, после формирования санкционного списка от берегов Италии и Испании отшвартовались яхты, принадлежащие Владимиру Потанину, Сулейману Керимову, Андрею Мельниченко, Андрею Костину, Вагиту Алекперову и другим российским бизнесменам.

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