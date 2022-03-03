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36 минут назад

Шредер столкнулся с угрозами из-за связей с Россией

Елена Прошина

Экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру пригрозили исключение из Социал-демократической партии ФРГ в случае сохранения им деловых связей с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на запредседателя СДПГ и вице-премьера федеральной земли Саар Анке Релингер.

Шредер столкнулся с угрозами из-за связей с Россией
Фото: ReutersReuters

«Если Шредер останется на зарплате у президента России Владимира Путина, он не сможет остаться в СДПГ. Точка», — приводится в материале заявление Релингер, которая она сделала в своем Twitter-аккаунте.

Также с аналогичными высказываниями ранее выступили председатель молодежной организации СДПГ Juso Джессика Розенталь, а сопредседатели партии Ларс Клингбейл и Саския Эскен потребовали от бывшего канцлера покинуть посты в российских компаниях.

В мире,Герхард Шредер,Владимир Путин,
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