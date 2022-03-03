Шредер столкнулся с угрозами из-за связей с Россией

Экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру пригрозили исключение из Социал-демократической партии ФРГ в случае сохранения им деловых связей с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на запредседателя СДПГ и вице-премьера федеральной земли Саар Анке Релингер.