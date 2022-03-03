Шредер столкнулся с угрозами из-за связей с Россией

Экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру пригрозили исключение из Социал-демократической партии ФРГ в случае сохранения им деловых связей с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на запредседателя СДПГ и вице-премьера федеральной земли Саар Анке Релингер.
«Если Шредер останется на зарплате у президента России Владимира Путина, он не сможет остаться в СДПГ. Точка», — приводится в материале заявление Релингер, которая она сделала в своем Twitter-аккаунте.
Также с аналогичными высказываниями ранее выступили председатель молодежной организации СДПГ Juso Джессика Розенталь, а сопредседатели партии Ларс Клингбейл и Саския Эскен потребовали от бывшего канцлера покинуть посты в российских компаниях.