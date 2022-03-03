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48 минут назад

Байден пообещал ввести санкции против российских «олигархов» и их семей

News.ruNews.ru

Санкции против ряда российских «олигархов» и их семей собирается ввести президент США Джо Байден. Об этом сообщила журналист агентства Вloomberg Дженнифер Джейкобс.

Байден пообещал санкции против российских «олигархов» и их семей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Байден готов сегодня ввести санкции против ряда российских олигархов и их семей, — заявила она.

По её словам, санкции будут соответствовать контрмерам ЕС, но будут «шире». Они будут включать запрет на поездки «олигархов» в США.

«Есть ряд трудностей»: Times о санкциях Британии против «олигархов из РФ»

1 марта Еврокомиссия опубликовала cписок российских бизнесменов и чиновников, которых добавят в санкционный перечень 2014 года к уже сотням представителей российского политического и военного истеблишмента.

Среди них глава «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Алишер Усманов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, предприниматели Михаил Фридман и Пётр Авен, бизнесмен Сергей Ролдугин, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, а также президент ВТБ Андрей Костин.

24 февраля Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины.

В мире,Сергей Ролдугин,Петр Авен,Алишер Усманов,Андрей Костин,Алексей Мордашов,Игорь Сечин,Геннадий Тимченко,Михаил Фридман,Джозеф Байден,Владимир Путин,Volga Group,Роснефть,Банк ВТБ,Еврокомиссия,ЕС,
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