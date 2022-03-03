Байден пообещал санкции против российских «олигархов» и их семей

Санкции против ряда российских «олигархов» и их семей собирается ввести президент США Джо Байден. Об этом сообщила журналист агентства Вloomberg Дженнифер Джейкобс.

Байден готов сегодня ввести санкции против ряда российских олигархов и их семей, — заявила она.

По её словам, санкции будут соответствовать контрмерам ЕС, но будут «шире». Они будут включать запрет на поездки «олигархов» в США.

1 марта Еврокомиссия опубликовала cписок российских бизнесменов и чиновников, которых добавят в санкционный перечень 2014 года к уже сотням представителей российского политического и военного истеблишмента.