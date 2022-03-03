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32 минуты назад

Молдавия подаст заявку на вступление в Евросоюз

Lenta.ruLenta.ruиещё 5

Молдавия подает заявку на вступление в Европейский союз (ЕС), сообщила 3 марта президент Майя Санду. Об этом пишет РИА Новости.

Власти Молдавии подали заявку на вступление в Евросоюз
Фото: ReutersReuters

«Мы видим возможность обеспечить достойную жизнь будущим поколениям. Сегодня мы подписываем заявку на вступление в Евросоюз, оно направлено президенту Франции — стране, которая председательствует в ЕС», — сказала Санду.

Она назвала присоединение к Евросоюзу фундаментальной задачей Молдавии.

3 марта Грузия в ускоренном режиме подала заявку на вступление в ЕС. 28 февраля это же сделала Украина, после того как Россия начала специальную операцию на территории республики.

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