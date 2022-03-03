Молдавия направит заявку на вступление в Евросоюз

"Мы готовы сделать все, чтобы достигнуть нашей фундаментальной цели. Это был выбор наших граждан, которые видят будущее нашей страны в Евросоюзе. Мы знаем, что надо сделать для принятия нашей страны в ЕС, и готовы шаг за шагом выполнить эту задачу. <…> Нам еще предстоит большая работа", - сказала Санду