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58 минут назад

Молдавия направит заявку на вступление в Евросоюз

ТАССТАСС

Власти Молдавии направят заявку на вступление в Евросоюз. Об этом сообщила президент республики Майя Санду в ходе брифинга в четверг.

Молдавия направит заявку на вступление в Евросоюз
Фото: ReutersReuters

"Сегодня мы подпишем заявку на вступление Республики Молдова в Европейский союз. Она будет направлена президенту Франции Эмманюэлю Макрону", - сказала Санду.

После этого глава республики подписала документ вместе с председателем парламента Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей.

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"Мы готовы сделать все, чтобы достигнуть нашей фундаментальной цели. Это был выбор наших граждан, которые видят будущее нашей страны в Евросоюзе. Мы знаем, что надо сделать для принятия нашей страны в ЕС, и готовы шаг за шагом выполнить эту задачу. <…> Нам еще предстоит большая работа", - сказала Санду

Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году, взяв на себя ряд обязательств. В частности, Кишинев должен привести местные законы к стандартам ЕС, согласовывать внешнюю политику. Взамен республика получила безвизовый режим с ЕС, была создана зона свободной торговли.

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