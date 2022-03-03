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25 минут назад

В Киеве попросили ООН ввести миротворцев на Украину

Вероника Полынина

Верховная рада Украины обратилась к Организации объединенных наций (ООН) и другим международным организациям с просьбой ввести на территорию Украины миротворцев и организовать бесполетную зону, передает РИА «Новости».

В Киеве попросили ООН ввести миротворцев на Украину
Фото: ООНООН

В постановлении, принятом Радой, также содержится просьба к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу стать посредником в урегулировании конфликта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

2 марта Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы на Украине и вывести войска. За резолюцию проголосовало 141 государство, 35 стран воздержались, пять выступили против. Документ призывает к «немедленному мирному разрешению конфликта между РФ и Украиной посредством политического диалога, переговоров».

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