Украинская делегация вылетела на переговоры на вертолетах

Украинская делегация вылетела на вертолетах в Белоруссию, чтобы принять участие в переговорах с Россией по урегулированию кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена переговорной группы, советника офиса президента страны Михаила Подоляка.

Фото: ТАСС ТАСС

«На переговоры с РФ. Уже в вертолетах. Через пару часов начнем», — заявил Подоляк.

Он также разместил свою фотографию из вертолета.

Ранее глава российской делегации, помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский заявил, что переговоры с представителями Киева состоятся не ранее 15:00 в Брестской области Белоруссии.