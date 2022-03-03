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25 минут назад

Украинская делегация вылетела на переговоры на вертолетах

Украинская делегация вылетела на вертолетах в Белоруссию, чтобы принять участие в переговорах с Россией по урегулированию кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена переговорной группы, советника офиса президента страны Михаила Подоляка.

Украинская делегация вылетела на переговоры на вертолетах
Фото: ТАССТАСС

«На переговоры с РФ. Уже в вертолетах. Через пару часов начнем», — заявил Подоляк.

Он также разместил свою фотографию из вертолета.

Ранее глава российской делегации, помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский заявил, что переговоры с представителями Киева состоятся не ранее 15:00 в Брестской области Белоруссии.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом прошел 28 февраля. Стороны условились продолжать встречи и выразили осторожный оптимизм насчет урегулирования конфликта.

В мире,Политика,Михаил Подоляк,Владимир Мединский,
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